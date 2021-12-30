انفجار يستهدف سيارة عسكرية لقوات موالية لتركيا في مدينة إعزاز شمالي سوريا

أفادت مصادر متطابقة، بوقوع انفجار في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، تبين أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لما يسمى "الجيش الوطني" الموالي لتركيا.

وبحسب المصادر فإن الإنفجار الذي وقع صباح اليوم الخميس، هو نتيجة عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية على متنها "رشاش ثقيل" تابعة لـ"الجيش الوطني"، مؤكدة عدم وقوع خسائر بشرية.

دفاع | DEFENSE

عاجل انفجار عبوة ناسفة في مدينة #اعزاز موضوعة أسفل سيارة من نوع بيك اب

وإصابة الشاب أحمد محو المللقب "بعو" بجروح جراء انفجار العبوة الناسفة المزروعة بسيارته أمام منزله شرقي مدينة #اعزاز#دفاعpic.twitter.com/nKE7M1CxqX — دفاع | DEFENSE (@defense_syr) December 30, 2021

المصدر: وكالات