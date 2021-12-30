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انفجار يستهدف سيارة عسكرية لقوات موالية لتركيا في مدينة إعزاز شمالي سوريا

أخبار العالم العربي

انفجار يستهدف سيارة عسكرية لقوات موالية لتركيا في مدينة إعزاز شمالي سوريا
الصورة من "تويتر"
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أفادت مصادر متطابقة، بوقوع انفجار في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، تبين أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لما يسمى "الجيش الوطني" الموالي لتركيا.

وبحسب المصادر فإن الإنفجار الذي وقع صباح اليوم الخميس، هو نتيجة عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية على متنها "رشاش ثقيل" تابعة لـ"الجيش الوطني"، مؤكدة عدم وقوع خسائر بشرية.

المصدر: وكالات

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