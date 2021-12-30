ليبيا تدرس تجنيد عناصر من الشرطة النسائية للتعامل مع النساء المهاجرات

ناقشت وزارة الداخلية الليبية، اقتراح تكوين عناصر من الشرطة النسائية للتعامل مع النساء المهاجرات.

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وناقشت وزارة الداخلية، خلال اجتماع عقدته، المقترح المقدم من رئيس مكتب حقوق الإنسان بخصوص تكوين عناصر من الشرطة النسائية للتعامل مع النساء المهاجرات.

وناقش الاجتماع تجنيد عناصر من الشرطة النسائية لصالح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والإدارة العامة لأمن السواحل، بالإضافة إلى التحضير لانطلاق الدورة التدريبية.

وضم الاجتماع مدير الإدارة العامة للتدريب العميد علي الطويل ومدير مكتب حقوق الإنسان عميد دكتور فؤاد الباشا.

المصدر: RT