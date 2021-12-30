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استقبال رسمي لجثمان سياسي موريتاني بارز في مطار نواكشوط الدولي (صور)

أخبار العالم العربي

استقبال رسمي لجثمان سياسي موريتاني بارز في مطار نواكشوط الدولي (صور)
AFP
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استقبل جثمان السياسي الموريتاني حاميدو بابا في مطار نواكشوط الدولي من قبل أبرز رؤساء الأحزاب السياسية في البلاد بعد وصوله يوم الأربعاء من مدينة "لاس بالماس" الإسبانية.

وشارك في مراسم استقبال جثمان السياسي الراحل الذي توفى متأثرا بإصابات في حادث سير تعرض له قبل أسبوعين، الداه ولد أعمر طالب، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم، ووالي ولاية نواكشوط الغربية، عبد الرحمن ولد الحسن.

ونقل موقع "صحراء ميديا" الإخباري عن مصدر مقرب من الراحل، أن الجثمان سيوارى الثرى في العاصمة نواكشوط يوم الخميس.

استقبال رسمي لجثمان سياسي موريتاني بارز في مطار نواكشوط الدولي (صور)
saharamedias.net

ويعد حاميدو بابا من أبرز السياسيين الموريتانيين في العقود الأخيرة، وكان ترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2019، وحل في المرتبة الرابعة بعد حصوله على إجمالي 8.71% من أصوات الناخبين.

وًلد هذا السياسي الموريتاني البارز في "مدينة انتيكان جنوبي البلاد، منتصف خمسينيات القرن الماضي، وهو حاصل على دكتوراة في علوم الاتصال من فرنسا".

وكان حاميدو بابا قد زاول مهنة التدريس، "وهو من الأعضاء المؤسسين لحزب اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد في بداية التسعينيات، ومن مؤسسي حزب تكتل القوى الديمقراطية، وسبق أن انتخب نائبا في البرلمان أكثر من مرة.
المصدر: صحراء ميديا

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