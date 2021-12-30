سفير روسي سابق: حكومة العراق الانتقالية لم يكن لديها حق محاكمة صدام

قال فلاديمير تيتورينكو سفير روسيا السابق لدى العراق، إن الحكومة العراقية الانتقالية التي، التي شكلتها الولايات المتحدة، لم يكن لديها الحق في محاكمة صدام حسين.

وأضاف تيتورينكو، الذي شغل منصب سفير روسيا في بغداد في فترة 2002-2003: "الحكومة الانتقالية المذكورة، لم تكن حكومة منتخبة من قبل الشعب العراقي. لقد شكلها الأمريكيون ولم يكن لديها أي حق في محاكمة صدام حسين".

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ووفقا للسفير السابق، لم يكن لدى المحكمة الخاصة، صلاحية محاكمة حسين، لأنه كان رئيس البلاد، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، واتخذ قراراته على أساس التشريعات السارية.

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وأضاف تيتورينكو، أن "الاتهامات مثل تلك المتعلقة بالحرب مع إيران واستخدام الأسلحة الكيماوية لا أساس لها من الصحة. ولا يوجد دليل على أن صدام استخدم هذه الأسلحة الكيماوية".

المصدر: نوفوستي