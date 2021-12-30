مسؤولة أردنية توضح المغزى من "خصخصة التعليم"

في منشور على حسابها في موقع "فيسبوك" أوضحت نجوى قبيلات، أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية في الأردن المغزى من "خصخصة التعليم والشراكة مع القطاع الخاص".

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وبهذا الشأن كتبت قبيلات تقول: "الدستور الأردني كفل مجانية التعليم لأبنائنا ولا يجرؤ أحد على المساس بهذا الحق المقدس، ولكن هذا الحق يجب أن يكون بما يليق بهم، من اهتمام بالبيئة المدرسية لتكون آمنة ومحفزة للتعلم، لذا؛ ذهبت وزارة التربية والتعليم بخطتها الاستراتيجية 2018-2022 للتخطيط لبناء 60 مدرسة سنويا للاستغناء عن 808 مدارس تعمل بنظام الفترتين و773 مدرسة ببناء مستأجر وتأمين المدارس للأعداد الجديدة من الطلبة نتيجة النمو الطبيعي في السكان".

ولفتت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية في الأردن إلى أن عطاءات الأبنية المدرسية تطرح "وفق مخصصات مالية مرصودة لهذه الغاية في موازنة الوزارة وبمنح خارجية ووقف تعليمي، وأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص هو أحد الطرق التي تؤمن أبنية مدرسية وفق المواصفات العالمية وبإشراف من وزارة التربية والتعليم".

وبشأن الشراكة مع المستثمر، أوضحت أنها "تقتصر فقط على البناء والصيانة والحراسة والتنظيف، خدمة مقابل أجر من الحكومة لتوفير البيئة التعليمية الملائمة للطلبة، ولا يتحمل المواطن أية رسوم في هذه المدارس، وأن العملية التعليمية من مسؤولية الوزارة".

المصدر: عمون