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العائدون إلى الأردن خلال 72 ساعة معفيون من شرط إعادة فحص "بي سي أر"

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العائدون إلى الأردن خلال 72 ساعة معفيون من شرط إعادة فحص
Reuters
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أمر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية مديرية الأمن العام، بتنفيذ قرار وزارة الصحة بإعفاء المسافرين المطعمين العائدين من سفرهم إلى الأردن خلال أقل من 72 ساعة من إعادة الفحص.

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ونص كتاب الوزير الأردني على الموافقة على اعتبار صلاحية فحص الـ"بي سي أر" لمدة 72 ساعة للمسافرين المطعمين بجرعتي لقاح على الأقل، والذين لا تتجاوز فترة سفرهم وعودتهم 72 ساعة، بحيث لا يتم إعادة هذا الفحص على المعابر الحدودية الأردنية إذا كانت فترة السفر والعودة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ الفحص الذي تم إجراؤه في الأردن.

المصدر: عمون

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