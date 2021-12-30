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لبنان.. إخلاء سبيل رئيس بلدية عرسال السابق الذي أوقف بتهمة "التحريض على الانتقام من الجيش" (فيديو)

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لبنان.. إخلاء سبيل رئيس بلدية عرسال السابق الذي أوقف بتهمة
Reuters MOHAMED AZAKIR
الجيش اللبناني
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أخلي سبيل رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقب بـ"أبو عجينة"، والذي تم توقيفه في سبتمبر 2017 بجرم "تحريض مسلحين على الانتقام من عناصر الجيش اللبناني".

وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت أصدر قرار إخلاء سبيل الحجيري مقابل كفالة مالية أودعتها وكيلته المحامية أماني صلح.

وعاد الحجيري إلى بلدته بعد إخلاء سبيله من عدلية بيروت، حيث تم استقباله بأجواء احتفالية وظهر محمولا على الأكتاف على وقع قرع الطبول والألعاب النارية.

وكانت المحكمة العسكرية في بيروت قضت في أبريل الماضي على "أبو عجينة" بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات وبتجريده من حقوقه المدنية.

وأفادت إذاعة "صوت لبنان" بأن الحجيري أدين بجرم "تحريض أشخاص مسلحين على الانتقام من عناصر الجيش اللبناني، الذين أقدموا على قتل الإرهابي خالد حميد في الأول من فبراير 2013 في منطقة وادي الرعيان في خراج بلدة عرسال، والتي نجم عنها استشهاد الرائد في الجيش بيار بشعلاني والمعاون أول أبراهيم زهرمان وجرح عدد من العسكريين".

 

المصدر: "النهار" + VDL + RT

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