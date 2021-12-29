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العاهل السعودي: مكانة المملكة العالمية ترجع لأدوارها المحورية في السياسة الدولية

أخبار العالم العربي

العاهل السعودي: مكانة المملكة العالمية ترجع لأدوارها المحورية في السياسة الدولية
Reuters SAUDI PRESS AGENCY
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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اعتبر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أن "مكانة المملكة العالمية ترجع لمكانتها العربية والإسلامية، ولأدوارها المحورية في السياسة الدولية، والتزامها بالمواثيق".

وأعرب الملك سلمان في الخطاب السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي عن تقديره لـ"الأعمال الجليلة" لهذا المجلس.

وأضاف أن "بدء المرحلة الثانية من (رؤية المملكة 2030) يدفع عجلة الإنجاز، ويواصل الإصلاحات لازدهار الوطن، وضمان مستقبل أبنائه، بخلق اقتصاد متين متنوع، يواجه المتغيرات العالمية".

وتابع: "باركنا إطلاق سمو ولي العهد (محمد بن سلمان) العديد من المشاريع ذات الرؤية المستقبلية التي تدعم أنظمتها الاستدامة والازدهار، والابتكار، وقيادة الأعمال، مما يوفر فرص العمل ويحقق عوائد ضخمة للناتج المحلي.".

وأردف قوله: "مكانة المملكة العالمية ترجع لمكانتها العربية والإسلامية، ولأدوارها المحورية في السياسة الدولية، والتزامها بالمواثيق نحو إحلال الأمن والسلام والاستقرار والازدهار".

وأعرب عن شكره للمواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة جائحة كورونا، كما توجه بالشكر للقوات السعودية في جميع القطاعات لا سيما المنتشرين على الحدود الجنوبية.

 

المصدر: "واس" 

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