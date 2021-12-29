"توتال" الفرنسية تربط التنقيب عن الغاز في جنوب لبنان بترسيم الحدود مع إسرائيل

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض إن شركة "توتال" الفرنسية تربط التنقيب عن الغاز والنفط في الرقعة البحرية رقم 9 في المياه الإقليمية بجنوب لبنان بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها فياض للصحفيين، يوم الأربعاء، عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون.

وأضاف أنه بحث مع عون ملف التنقيب عن النفط والغاز، وضرورة تفعيل الأمر مع الجانب الفرنسي.

وأشار إلى أن لبنان "قد باشر الحديث مع شركة (توتال) في هذا الخصوص لمعرفة ما يجب تأمينه ومعرفة كيفية التزامها بالعقد الذي بموجبه عليها المباشرة بأسرع وقت عن التنقيب في الرقعة رقم 9".

وتقع 8 % من مساحة الرقعة 9 اللبنانية في منطقة بحرية متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.

وكان لبنان وإسرائيل قد عقدا برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن 5 جلسات تفاوض غير مباشر بين أكتوبر 2020 ومايو 2021 للبحث في ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها، لكن الجولة السادسة تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات حول المعايير التقنية الواجب اتباعها لإتمام الترسيم.

المصدر: وكالات