مصادر لـRT: الرئيس العراقي يوقع الخميس مرسوم عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد

أفادت مصادر سياسية عراقية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح، سيوقع يوم غد الخميس مرسوم عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.

وقالت المصادر لـRT إن "المرسوم سيتضمن خيارين لعقد الجلسة الأولى، إما التاسع، أو العاشر من يناير المقبل".

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وقبل أيام صادقت المحكمة الاتحادية العراقية على نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في أكتوبر الماضي، بعد شهرين شهدا تصعيدا كبيرا من بعض الأطراف الخاسرة.

المصدر: RT