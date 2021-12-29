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مصادر لـRT: الرئيس العراقي يوقع الخميس مرسوم عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد

أخبار العالم العربي

مصادر لـRT: الرئيس العراقي يوقع الخميس مرسوم عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد
Reuters THAIER AL-SUDANI
الرئيس العراقي برهم صالح
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أفادت مصادر سياسية عراقية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح، سيوقع يوم غد الخميس مرسوم عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.

وقالت المصادر لـRT إن "المرسوم سيتضمن خيارين لعقد الجلسة الأولى، إما التاسع، أو العاشر من يناير المقبل".

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المصدر:  RT

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