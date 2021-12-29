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صحيفة: واشنطن تدرس إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة

أخبار العالم العربي

صحيفة: واشنطن تدرس إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة
Reuters AST
واشنطن
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأميركية تدرس إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، كتعويض عن تأجيل إعادة فتح قنصليتها بالقدس.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن افتتاح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن "ليس كارثة كبرى بالنسبة لنا"، مضيفا أن إسرائيل ستطلب من الأميركيين ربط فتح المكاتب بسحب الشكوى الفلسطينية ضد إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أغلقت مكاتب منظمة التحرير في واشنطن في سبتمبر 2018، كخطوة عقابية على رفع السلطة الفلسطينية دعوى قضائية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

من جهته، وعد الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق، بإعادة فتح القنصلية خلال حملته الانتخابية، دون تحديد موعد لذلك.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"

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