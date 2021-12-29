وسائل إعلام: الجيش السوري يوقف مطلوبا لبنانيا توعد عبر تسجيلات صوتية بقتل ضباط بالجيش اللبناني
MOHAMED AZAKIR
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أفاد موقع "لبنان24" بأن الجيش السوري أوقف مطلوبا لبنانيا كان قد توعد عبر تسجيلات صوتية بقتل ضباط في الجيش اللبناني، مشيرا إلى أنه تم تسليمه إلى الجانب اللبناني.
ونقل الموقع عن مصادر أمنية قولها إن "المطلوب أوقف من قبل الجيش السوري على الحدود السورية اللبنانية وتم تسليمه لقوة من فوج المكافحة في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني التي نقلته بدورها إلى أحد المراكز الأمنية".
ولفت إلى أن المطلوب كان قد توعد بتسجيلات صوتية بقتل ضباط في مخابرات الجيش اللبناني.
وتابع أن "أحد الموقوفين الذين فروا من ثكنة أبلح قبل أيام تم توقيفه برفقة المطلوب".
المصدر: LEBANON24
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