حمد بن جاسم يحذر من تأثير أي عمل عسكري ضد إيران على دول المنطقة

حذر رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني، من أن تنفيذ أي عمل عسكري ضد إيران سيؤثر بشكل مباشر على دول المنطقة.

وقال حمد بن جاسم، في تغريدة على "تويتر" إن "الاتفاق المرتقب بين إيران والدول الغربية حول نشاطها النووي سيكون فرصة مهمة لخفض التوتر في المنطقة، خاصة أن أي عمل عسكري سيؤثر بشكل مباشر على دول المنطقة ولن يخدم مصالحنا على الأمد القريب والبعيد".

الإتفاق المرتقب بين إيران والدول الغربية حول نشاطها النووي سيكون فرصة مهمة لخفض التوتر في المنطقة، خاصة أن أي عمل عسكري سيؤثر بشكل مباشر على دول المنطقة ولن يخدم مصالحنا على الأمد القريب والبعيد. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) December 29, 2021

يذكر أن الجولة الثامنة من المحادثات النووية الإيرانية في العاصمة النمساوية فيينا، بدأت يوم الإثنين 27 ديسمبر، بعدما وافقت إيران في أكتوبر على استئناف المحادثات النووية، التي تهدف إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018.

المصدر: RT