العراق.. العامري يعلق على لقائه مع الصدر بشأن تشكيل الحكومة الجديدة

علق زعيم تحالف "الفتح" في العراق، هادي العامري، اليوم الأربعاء، على اللقاء الذي جمعه بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في وقت سابق من اليوم.

وقال في بيان صحفي، إن "اللقاء كان إيجابيا ومسؤولا ومنطلقا من تغليب مصلحة الدولة القوية والنجاح في المرحلة القادمة".

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وأضاف، أن "وفد الإطار التنسيقي سيعقد لقاءات لاحقة مع الصدر".

وأشار العامري إلى أن "المباحثات ستستكمل لبحث ضمانات النجاح في بناء الدولة، وفي الأيام القريبة المقبلة ستكون لنا عودة مرة أخرى إلى النجف".

وكان زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، قد جدد اليوم الأربعاء، التأكيد على أن تكون الحكومة العراقية الجديدة "حكومة أغلبية وطنية".

ويأتي تأكيد الصدر على موقفه، بعد اجتماعه مع بعض قادة "الإطار التنسيقي الشيعي" في منزله بمحافظة النجف بجنوب العراق.

وتعتبر "الكتلة الصدرية" التي يقودها الصدر، هي الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا برلمانيا من أصل 329.

المصدر: RT