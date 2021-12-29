مصر.. الإعدام لشخصين والمؤبد لـ6 آخرين ارتكبوا جريمة بشعة منذ 6 سنوات

قضت محكمة مصرية في مصر بإعدام متهمين اثنين، وبالسجن المؤبد لـ6 آخرين؛ لاتهامهم بقتل أحد الأشخاص على خلفية خلافات ثأرية بدائرة قسم شرطة العياط بمحافظة الجيزة.

إقرأ المزيد

وجاء في أمر الإحالة أن "المتهمين، في 3 ديسمبر من العام 2015، بدائرة مركز العياط بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا عزمهم على قتله ثأرا وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، بحوزة أولهم وبنادق آلية بحوزة الآخرين وتربصوا له بالطريق، الذي أيقنوا سلفا مروره فيه فلما ظفروا به أطلق صوبه المتهمون الثلاثة الأولى أعيرة نارية قاصدين قتله، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الواقعة مطلقين في الهواء أعيرة نارية للشد من أزرهم محدثين إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته".

كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية، بدون ترخيص لحيازته، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا، وذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل التهمة السابقة والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

المصدر: "اليوم السابع"