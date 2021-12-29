القضاء الإسرائيلي يسجن فلسطينيا قاصرا 19 عاما بتهمة تنفيذ عملية طعن

قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم، بسجن فتى فلسطيني قاصر 19 عاما بتهمة تنفيذ عملية طعن قبل نحو عامين.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن هذا الحكم صدر اليوم الأربعاء بحق فتى في سن 17 عاما طعن في يناير 2020 بسكين شخصا يبلغ من العمر 22 عاما قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل، وحاول إصابة اثنين آخرين قبل إلقاء القبض عليه.

ولم تسفر عملية الطعن هذه عن سقوط ضحايا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"