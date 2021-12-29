مصر.. القضاء يصدر حكمه على شاب خطف شقيقته الدكتورة الجامعية وصورها عارية

قضت محكمة جنايات المنصورة، بالسجن المشدد على المتهم بخطف شقيقته بمساعدة صديقه بالدقهلية، بسبب الميراث 10 سنوات، والمشدد و5 سنوات لصديقه.

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وكانت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة قررت في جلستها السبت الماضي، تأجيل المحاكمة المتهم فيها الشاب وصديقه، بخطف شقيقة الأول باحثة بجامعة الأزهر ومحاولة هتك عرضها وتصويرها في وضع مخل بنطاق مدينة المنصورة محافظة الدقهلية، لإجبارها على التنازل عن الميراث إلى اليوم للنطق بالحكم.

وقام المتهمين "محمود. ا. ع. م. ع"، 21عاما، متعهد توزيع طيور ومقيم بقرية السلام محافظة المنوفية، و"محمد.أ. م. ص"، 21عاما، شيف ومقيم بقرية ميت جراح مركز المنصورة بخطف المجني عليها إسراء السعيد عبده محمد عبده، دكتورة جامعية وكان ذلك بطريقي التحايل والإكراه واقتيادها داخل سيارة، وقاما بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي وأوثقا أيديها وكمما فمها بلاصق وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من إقصائها إلى عدة أماكن في محاولة لخطفها وتصوريها عارية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن تلك الجناية اقترنت بجريمة الخطف وجناية هتك عرض المجني عليها وذلك لأنها في ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة وتعديا عليها بالضرب بالأيدي وأوثقا أيديها وكمما فمها بلاصق فخارت قوتها ووهنت قامتها ودانت طبعا لبطشهما وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من أن ينزع الأول عنها ما يستر عورتها حال تواجد الثاني للشد من أزره، عارضین عرضها المنتهك أعين الكافة وسرقا المبالغ المالية والهاتف الجوال والمستندات المبينة، وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها.

المصدر: القاهرة 24