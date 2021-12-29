الرئيس عون يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء البرلمان في 15 مايو

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب.

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وجاء في تغريدة نشرها موقع الرئاسة اللبنانية على "توتير": "وقع الرئيس عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في ١٥ ايار/مايو للمقيمين وفي ١٢ ايار/مايو للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي ٦ و٨ ايار/مايو لغير المقيمين على الاراضي اللبنانية".

الرئيس عون وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في ١٥ ايار للمقيمين وفي ١٢ ايار للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي ٦ و٨ ايار لغير المقيمين على الاراضي اللبنانية — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 29, 2021

وكان وزير الداخلية والبلديات في لبنان، بسام مولوي، قدأ علن منذ يومين توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو/أيار المقبل.

المصدر:RT