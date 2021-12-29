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الرئيس عون يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء البرلمان في 15 مايو

أخبار العالم العربي

الرئيس عون يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء البرلمان في 15 مايو
Reuters
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وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب.

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وزير الداخلية اللبناني يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة

وجاء في تغريدة نشرها موقع الرئاسة اللبنانية على "توتير": "وقع الرئيس عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في ١٥ ايار/مايو للمقيمين وفي ١٢ ايار/مايو للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي ٦ و٨ ايار/مايو لغير المقيمين على الاراضي اللبنانية".

وكان وزير الداخلية والبلديات في لبنان، بسام مولوي، قدأ علن منذ يومين توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو/أيار المقبل.

المصدر:RT

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