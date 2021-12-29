قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف نقاط رصد في غزة بعد إصابة عامل في الجيش بنيران من القطاع

استهدفت القوات الإسرائيلية بقصف مدفعي، نقطة رصد تابعة للضبط الميداني جنوب شرق مدينة غزة، بعد إصابة عامل من وزارة الدفاع الإسرائيلية في ساقه بنيران أطلقت من القطاع.

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كما قصف الجيش الإسرائيلي نقطتي رصد للضبط الميداني شمال بيت لاهيا بشمال القطاع، وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها قرب شواطئ شمال القطاع.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه "بسبب حادثة إطلاق النار على حدود غزة، أمر الجيش المزارعين في غلاف غزة بإخلاء الحقول القريبة من الحدود حتى إشعار آخر".

وأفاد مراسلنا بوقوع 3 إصابات جراء القصف الإسرائيلي على مواقع في شمال قطاع غزة، لافتا إلى أن جميع الإصابات التي وصلت مشفى "بيت حانون" هم من عائلة الحسومي، من مدينة بيت لاهيا، وهم مزارعين.

هذا وقال الجيش الإسرائيلي: "ردا على إصابة مواطن إسرائيلي بالقرب من السياج الحدودي شمال قطاع غزة ، تقصف دبابات الجيش الإسرائيلي الآن مواقع عسكرية لمنظمة حماس".

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة عامل إسرائيلي بجروح طفيفة، وسط تقارير عن حادث إطلاق نار بالقرب من السياج الأمني في شمال قطاع غزة.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال أفيخاي أدرعي: "ورود تقارير عن حادث إطلاق نار بالقرب من السياج الأمني في شمال قطاع غزة حيث أصيب مواطن بجروح يبدو انها طفيفة..التفاصيل قيد الفحص"، في حين يشار إلى أ، المصاب الإسرائيلي هو عامل في وزارة الدفاع، كان يقوم بأعمال في الجدار الأمني بشمال قطاع غزة.

#عاجل#أولي: ورود تقارير عن حادث اطلاق نار بالقرب من السياج الأمني في شمال قطاع #غزة حيث أصيب مواطن بجروح يبدو انها طفيفة. التفاصيل قيد الفحص pic.twitter.com/ktTcfnwb5j — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 29, 2021

المصدر: RT