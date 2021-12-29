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ارتفاع جديد في إصابات كورونا بالإمارات

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ارتفاع جديد في إصابات كورونا بالإمارات
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 2234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الإصابات المسجلة في البلاد 757145 إصابة.

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وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه تم إجراء 448050 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأكدت عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليبقى إجمالي الوفيات 2160 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 775 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 743340 حالة.

المصدر: وام

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