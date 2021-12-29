رئيس وزراء الصومال يبحث الوضع السياسي في بلاده مع مسؤولة أمريكية كبيرة

بحث رئيس وزراء الصومال، محمد حسين روبلي، في اتصال هاتفي مع مسؤولة أمريكية كبيرة، الوضع السياسي في البلاد، حسبما أفاد المتحدث باسم الحكومة الصومالية، محمد إبراهيم معلمو.

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وأوضح معلمو على "تويتر" اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا الليلة الماضية مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، مولي فيي، وبحث معها الوضع السياسي في الصومال وموضوعي الأمن والانتخابات في البلاد.

وكان مكتب الشؤون الإفريقية بالخارجية الأمريكية قال أمس الثلاثاء إن محاولة تجميد صلاحيات روبلي خطوة مثيرة للقلق، مؤكدا دعم واشنطن لجهوده لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، أنه علق سلطات رئيس الوزراء روبلي، للاشتباه بتورطه في أعمال فساد، الخطوة التي وصفها رئيس الوزراء بأنها محاولة انقلابية، مما أدى إلى تصعيد الصراع على السلطة بين رأسي السلطة في البلاد.

المصدر: "رويترز"