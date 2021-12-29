تونس تعتمد لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد كورونا

أعلنت روسيا أن تونس أصبحت دولة عربية أخرى صادقت على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على حساب لقاح "سبوتنيك V" في "تويتر" اليوم الأربعاء أن تونس اعتمدت اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة الذي يمكن استخدامه كجرعة تعزيزية لتجديد التطعيم.

Sputnik Light, effective 1-shot standalone #COVID vaccine & universal booster, now authorized in Tunisia



More countries are starting to use universal Light booster, which strengthens robust neutralizing antibody response to #Omicron induced by #SputnikV👇https://t.co/F86Mlay063 — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 29, 2021

وأشارت التغريدة إلى تزايد الدول التي تشرع في استخدام "سبوتنيك لايت" الذي يعزز الاستجابة المستدامة للأجسام المضادة لمتحور "أوميكرون" من الفيروس التاجي والتي ينتجها التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد كورونا تم تطويره على مستوى العالم).

وتم تسجيل "سبوتنيك لايت" حتى اليوم في 25 دولة أجنبية على الأقل، منها بلدان عربية آخرها لبنان، بينما اعتمد "سبوتنيك V" في 71 دولة يزيد إجمالي عدد سكانها عن أربعة مليارات نسمة.

المصدر: RT