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تونس تعتمد لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد كورونا

أخبار العالم العربي

تونس تعتمد لقاح
Sputnik
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أعلنت روسيا أن تونس أصبحت دولة عربية أخرى صادقت على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على حساب لقاح "سبوتنيك V" في "تويتر" اليوم الأربعاء أن تونس اعتمدت اللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة الذي يمكن استخدامه كجرعة تعزيزية لتجديد التطعيم.

وأشارت التغريدة إلى تزايد الدول التي تشرع في استخدام "سبوتنيك لايت" الذي يعزز الاستجابة المستدامة للأجسام المضادة لمتحور "أوميكرون" من الفيروس التاجي والتي ينتجها التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد كورونا تم تطويره على مستوى العالم).

وتم تسجيل "سبوتنيك لايت" حتى اليوم في 25 دولة أجنبية على الأقل، منها بلدان عربية آخرها لبنان، بينما اعتمد "سبوتنيك V" في 71 دولة يزيد إجمالي عدد سكانها عن أربعة مليارات نسمة.

المصدر: RT

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