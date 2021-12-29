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السعودية تعلن إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات مخبأة في طرود قهوة

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات مخبأة في طرود قهوة
Reuters
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أحبطت السعودية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب وترويج (1,070,000) قرص إمفيتامين مخدر، إلى المملكة كانت مخبأة في طرود قهوة.

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وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب وترويج (1,070,000) قرص إمفيتامين مخدر، إلى المملكة مخبأة في طرود قهوة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك".

وأضاف: "تم القبض على مستقبليها بمدينة الدمام، وهم 6 أشخاص، 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

المصدر: "الوطن"

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