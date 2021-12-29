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مدرب تونسي مشهو يثير الجدل بتصريح حول الخمر ..! (فيديو)

أخبار العالم العربي

مدرب تونسي مشهو يثير الجدل بتصريح حول الخمر ..! (فيديو)
فوزي البنزرتي
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أثار مدرب كرة القدم التونسي، فوزي البنزرتي، جدلا واسعا بتصريحات جريئة عن شرب الخمر وحكمه في الإسلام.

وقال البنزرتي خلال برنامج تلفزيوني على إحدى القنوات الخاصة، أمس الثلاثاء، إن شرب الخمر ليس حراما، لا سيما إذا كان يشرب من حين إلى آخر، في إشارة إلى عدم الإدمان عليه أو المواظبة على شربه بشكل دائم.

وأضاف: " لا بأس به بالنسبة للإنسان الذي يشربه باعتدال وبطريقة ذكية".

وتابع: "أنا أحتسي الخمر بين الفترة والأخرى، لكن لا أوجه السباب أو الإهانات للاعبين في الأندية التي دربتها خلال توجيه تعليمات في الملعب بشأن النواحي التكتيكية والفنية".

المصدر: RT

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