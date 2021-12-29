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تركيا تعلن عن قتلها ثمانية مسلحين أكراد في شمال سوريا

أخبار العالم العربي

تركيا تعلن عن قتلها ثمانية مسلحين أكراد في شمال سوريا
AP Ghaith Alsayed
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها قتلت ثمانية من عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية في شمال سوريا.

وذكرت الوزارة على حسابها في "تويتر" اليوم الأربعاء أن مجموعة من عناصر الوحدات الكردية (التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا مرتبطا بـ"حزب العمال الكردستاني") استهدفوا بقذائف وراجمات صاروخية منطقة عملية "درع الفرات" التركية في شمال سوريا، مضيفة أن القوات التركية ردت بنيرانها على هذا الهجوم.

وتابعت الوزارة أن البيانات الأولية تتحدث عن تصفية ثمانية "إرهابيين" نفذوا القصف، بالإضافة إلى تدمير المعدات العسكرية التي استخدموها.

المصدر: RT 

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