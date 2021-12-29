تركيا تعلن عن قتلها ثمانية مسلحين أكراد في شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها قتلت ثمانية من عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية في شمال سوريا.

وذكرت الوزارة على حسابها في "تويتر" اليوم الأربعاء أن مجموعة من عناصر الوحدات الكردية (التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا مرتبطا بـ"حزب العمال الكردستاني") استهدفوا بقذائف وراجمات صاروخية منطقة عملية "درع الفرات" التركية في شمال سوريا، مضيفة أن القوات التركية ردت بنيرانها على هذا الهجوم.

Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG’li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilerek kullandıkları araçlar da imha edildi. pic.twitter.com/AzLqC5wx5U — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2021

وتابعت الوزارة أن البيانات الأولية تتحدث عن تصفية ثمانية "إرهابيين" نفذوا القصف، بالإضافة إلى تدمير المعدات العسكرية التي استخدموها.

المصدر: RT