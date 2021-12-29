مصر.. الأمن يكشف تفاصيل واقعة " العاري" في مدينة الشيخ زايد

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، ملابسات سير أحد الأشخاص مجرد من الملابس أعلى المحور بالشيخ زايد.

إقرأ المزيد

وتبين من التحقيقات أن الشاب معتل نفسيا، وساءت حالته النفسية بعد وفاة والده، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على شاب عاري من الملابس، مصاب باهتزاز نفسي، وحالته النفسية تدهورت بعد وفاة والده، بالإضافة إلى خلافات أسرية أخرى.

وأكدت قوات الأمن أنه تم توفير ملابس له، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: اليوم السابع