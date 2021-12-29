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القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا في القدس

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القوات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا في القدس
Reuters
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اعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، شابا مقدسيا، عقب الاعتداء عليه في بلدة العيسوية بشمال شرق القدس.

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وأفاد شهود عيان لوكالة "وفا" الفلسطينية، بأن القوات الإسرائيلية اعتدت على الشاب، علي سفيان عبيد، في مكان عمله بمحطة وقود بالقرب من مدخل بلدة العيساوية.

وأضافوا: "إن شرطة الاحتلال وعناصر "اليسام" اعتدوا على عبيد بالضرب المبرح، وطرحوه أرضا لتكبيل يديه ثم اقتادوه لأحد مراكز التحقيق في المدينة".

وفي سياق متصل، أفادت "وفا"، بأن القوات الإسرائيلية اعتدت بالضرب على السيدة، نجمة عويسات، 70 عاما، في جبل المكبر بجنوب شرق القدس ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: "وفا" 

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