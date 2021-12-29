برلمانية مصرية تفاجئ وزير التعليم بسؤال من منهج الصف الرابع الجديد: "كم ظفرا للبطريق؟"

وجهت النائبة المصرية عن منطقة دمياط، إيفلين متى، سؤالا "غريبا" موجودا في منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد، لوزير التربية والتعليم، طارق شوقي.

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وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة، الموجهة لوزير التعليم، فاجأت النائبة إيفلين متى، الوزير طارق شوقي بسؤال موجود في منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد، قائلة: "البطريق ليه كام ظافر؟"

واعتبرت إيفلين متى أن "تطبيق منهج الصف الرابع الابتدائي، كان يتطلب فترة تجريبية للتدريب قبل التطبيق".

وأضافت: "المنهج دخل على أولياء الأمور فجأة، وكلفهم مصاريف فوق طاقتهم، والمدرسون مش مدّربين ولا فاهمين المنهج ولا الموجهين".

المصدر: "أخبار اليوم"