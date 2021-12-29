 
مباشر

تبون : نأمل أن تكون القمة العربية جامعة وموحدة للصف العربي

أخبار العالم العربي

تبون : نأمل أن تكون القمة العربية جامعة وموحدة للصف العربي
Reuters
عبد المجيد تبون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2bn

أعرب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن أمله في أن تكون القمة العربية المقرر أن تستضيفها بلاده في الربع الأول من العام المقبل "جامعة وموحدة للصف العربي".

إقرأ المزيد
تبون: نريد أن تكون القمة العربية المقبلة شاملة
تبون: نريد أن تكون القمة العربية المقبلة شاملة

وقال تبون، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم الثلاثاء: "علاوة على العلاقات الثنائية المتميزة بين شعبينا، فإن زيارة الرئيس الغزواني شكلت فرصة سانحة لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف المسائل التي تهم بلدينا ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الوضع في ليبيا، وفي منطقة الساحل".

وأبرز تبون أن زيارة الغزواني، سمحت بالتطرق إلى "العمل العربي المشترك الذي حظي في المحادثات باهتمام خاص، لا سيما وأن الجزائر ستحتضن قريبا القمة العربية التي نأمل أن تكون قمة جامعة وموحدة للصف العربي".

وأضاف: "في ظل سياق دولي متأزم تطبعه التحديات والتهديدات، تطرقنا إلى أولوية تضافر جهودنا وتنسيق مواقفنا، وهنا أشير إلى تطابق وجهات النظر حول هذه القضايا وتوافق مواقفنا بشأنها".

المصدر: د ب أ

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا