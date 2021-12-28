ضابط إسرائيلي كبير يستقيل بسبب "إهدار فرص التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس"

أفادت هيئة البث الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، بأن ضابطا إسرائيليا كبيرا استقال من منصبه في الفريق الذي يشارك في المفاوضات الرامية للوصول إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس".

وأوضحت الهيئة أن الضابط المستقيل عضو مهم في لجنة الأسرى والمفقودين، وقد تم تعيينه من قبل الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه شارك في جميع المفاوضات المهمة مع حركة "حماس" بالوساطة المصرية.

ولفتت إلى أنه قدم استقالته لأنه رأى أن "إسرائيل لا تعمل جاهدة لحل مسألة الأسرى"، حيث أضاعت تل أبيب حسبه فرصتين في السنوات لأخيرة للتوصل لاتفاق مع "حماس".

وفي رسالة بعث بها إلى رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قبل حوالي ثلاثة أشهر، انتقد الضابط إسرائيل لـ"امتلاكها أدوات للتعامل مع هذه القضية، لكنها لا تفعل ذلك".

وتحتفظ "حماس" بـ4 إسرائيليين بينهم جنديان أسرا خلال الحرب على غزة صيف 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي ويعتبرهما الجيش الإسرائيلي قتيلين)، والآخران دخلا القطاع في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي