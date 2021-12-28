مصر تسجل 28 وفاة و809 إصابات جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 28 وفاة و809 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 21667 ، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 383003.
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي #فيروس_كورونا إلى 318456 وخروجهم من المستشفيات— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) December 28, 2021
الصحة: تسجيل 809 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 28 حالة وفاة pic.twitter.com/3qaP0ZoVBN
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 31 وفاة 851 إصابة بالفيروس.
المصدر: RT
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