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مصر تسجل 28 وفاة و809 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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مصر تسجل 28 وفاة و809 إصابات جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 28 وفاة و809 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 21667 ، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 383003.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 31 وفاة 851 إصابة بالفيروس.

 المصدر: RT

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