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بالفيديو.. موكب الرئيس الفلسطيني في إسرائيل لأول مرة منذ 2010

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. موكب الرئيس الفلسطيني في إسرائيل لأول مرة منذ 2010
Video Screenshot
موكب الرئيس الفلسطيني في إسرائيل
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نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يظهر موكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إسرائيل، حيث التقى بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس داخل منزله.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي أعرب عن نيته مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية في المجالين الاقتصادي والمدني.

واجتمع الطرفان، ليلة الأربعاء، في ثاني لقاء بينهما منذ تشكيل الحكومة، بعد لقائهما في رام الله قبل نحو شهرين.

كما يعد اللقاء الأول للرئيس الفلطسيني مع وزير دفاع إسرائيلي داخل إسرائيل منذ 2010.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + RT

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