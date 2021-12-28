بالفيديو.. موكب الرئيس الفلسطيني في إسرائيل لأول مرة منذ 2010

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يظهر موكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إسرائيل، حيث التقى بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس داخل منزله.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي أعرب عن نيته مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية في المجالين الاقتصادي والمدني.

واجتمع الطرفان، ليلة الأربعاء، في ثاني لقاء بينهما منذ تشكيل الحكومة، بعد لقائهما في رام الله قبل نحو شهرين.

كما يعد اللقاء الأول للرئيس الفلطسيني مع وزير دفاع إسرائيلي داخل إسرائيل منذ 2010.

פגישת גנץ-אבו מאזן: שר הביטחון אמר שבכוונתו להמשיך לקדם צעדים בוני אמון בתחום הכלכלי והאזרחי, והדגיש את האינטרס המשותף שבחיזוק התיאום הביטחוני. הצדדים החליפו מתנות, קיימו פגישה בין הצוותים ואז פגישה בארבע עיניים



הדיווח של @galberger ב-#חדשותהלילה@yairweinrebpic.twitter.com/F4JNZt69sz — כאן חדשות (@kann_news) December 28, 2021

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية + RT