الإمارات.. العمل بنظام التعليم عن بعد في أول أسبوعين من الفصل الجديد لمواجهة كورونا

قررت الحكومة الإماراتية العمل بنظام التعليم عن بعد في البلاد لمدة أسبوعين ابتداء من مطلع يناير المقبل، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن قطاع التعليم خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا، أنه "في إطار متابعة تطورات الوضع ولتسهيل العودة الآمنة للمدارس، نود الإعلان بأنه قد تقرر تحويل الدراسة في دولة الإمارات إلى نظام التعليم عن بعد خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني ابتداءً من الثالث من يناير المقبل".

وأكد "جاهزية القطاع التعليمي بالدولة في مواجهة أي وضع طارئ لمواصلة العملية التعليمية بأمثل وجه، من خلال القراءة المستمرة لمعطيات ومستجدات الأزمة لدعم القرارات"، مشيرا إلى أنه "يتم العمل بشكل مستمر مراجعة الوضع الوبائي وتطوراته، خاصة خلال الفترة الحالية، وذلك لتسهيل عملية العودة الآمنة ولضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة والمعلمين والموظفين الإداريين بالمنشآت التعليمية".

بدورها، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عن اتخاذ هذا القرار حفاظا على صحة الطلبة، مؤكدة أنه يشمل المدارس والجامعات ومراكز التدريب على مستوى الدولة.

واشترطت الهيئة على الطلاب إجراء فحص PCR في مدة لا تزيد عن 96 ساعة عند مباشرتهم الدراسة في المنشآت التعليمية.

وتشهد الإمارات تسجيل ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ سجلت الدولة الثلاثاء 1846 حالة جديدة وحالة وفاة جديدة جراء الفيروس ومضاعفاته.

المصدر: "الخليج"