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السعودية تؤكد حرصها على استقرار ووحدة السودان وتدعو لتشكيل حكومة له في أسرع وقت ممكن

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السعودية تؤكد حرصها على استقرار ووحدة السودان وتدعو لتشكيل حكومة له في أسرع وقت ممكن
Reuters AHMED YOSRI
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
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أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان حرص المملكة على استقرار ووحدة السودان، مشيرا إلى أن الرياض تدعو الأطراف السودانية لتشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن بن فرحان أجرى اتصالين هاتفيين اليوم الثلاثاء مع كل من رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

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وأضافت أن بن فرحان أكد خلال الاتصالين حرص المملكة على استقرار ووحدة السودان، وتشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، والتوافق بين المكونين العسكري والمدني لما فيه مصلحة السودان وشعبه.

 

المصدر: "عكاظ"

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