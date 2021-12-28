دبي.. غرامة 3 آلاف درهم على من لا يضع الكمامة

قررت إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة فرض غرامة بـ 3 آلاف درهم، (نحو 833 دولارا) على كل من لا يلتزم بوضع الكمامة، وذلك ضمن إجراءات تتعلق بمواجهة الفيروس خلال احتفالات رأس السنة.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، اعتمدت الإجراءات الواجب اتباعها خلال احتفالات رأس السنة في الإمارة، والتي يشكل عدم الالتزام بها مخالفة صريحة للقانون.

وأضافت أنه سيتم توقيع الغرامات المحددة على كل من يخالف الإجراءات التي شملت:

ـ ارتداء الكمامات للجميع في مختلف مناطق الاحتفالات سواء المغلقة منها أو المفتوحة.

ـ الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في الأماكن المغلقة ومن أهمها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

ودعت اللجنة "جميع أفراد المجتمع للالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المعمول بها".

المصدر: صحيفة "الإمارات اليوم"