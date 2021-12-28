وليد جنبلاط يعلن تأييده لدعوة عون للحوار

أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، أنه يؤيد دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للحوار للتفاهم على اللامركزية الإدارية والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي.

وقال جنبلاط في تغريدة على "تويتر": "فوق كل الحسابات السياسية الخاصة والعامة فإنني أعتقد أن دعوة الرئيس عون للحوار هي أساس لكن الأهم أن يجتمع مجلس الوزراء للبدء في التفاوض مع المؤسسات الدولية وذلك قبل الانتخابات النيابية".

وفوق كل الحسابات السياسية الخاصة والعامة فانني اعتقد ان دعوة الرئيس عون للحوار هي اساس لكن الاهم ان يجتمع مجلس الوزراء للبدء في التفاوض مع المؤسسات الدولية وذلك قبل الانتخابات النيابية pic.twitter.com/Zh5wfYqypi — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 28, 2021

وكان عون قال يوم أمس الاثنين، إنه "من موقعي كمؤتمن على الدستور أدعو لحوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، وخطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر".

المصدر: RT