السيسي يتعهد ببناء 100 ألف شقة مفروشة للإيجار

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه وجه بإنشاء 100 ألف شقة مفروشة للإيجار، مشيرا إلى أن الدولة ستتدخل لصالح ما يستحقه الشعب.

وقال السيسي في تصريح، إنه أعلم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بنيته بناء 100 ألف شقة إيجار مفروشة، مشددا على أن المسألة ستتم.

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وأضاف: "شوفوا حجم الإنشاءات وحجم المسكون.. ثقافتنا إن كل من معاه قرشين يبني على قد ما يقدر، عمارة 7 أو 8 أدوار".

وتابع: "خايف إن يكون عندنا وهم، إنت حطيت فلوسك وحبستها وصعب إنها تجيب لك (تحقق مدخولا أو أرباحا) في عرض وفي طلب، و الدولة دخلت عشان تحول القبح وتعمل الشكل اللي يستحقه المصريين".

وأردف قوله: "لما بكون راكب الطيارة ببص كويس ألاقي ناس بتبني خراسانات خراسانات، وده مؤشر إن المسار بتاع المواطنين غلط. انتو بتعملوا إيه؟.. ده استثمار مش في محله أقل حاجة تروح تحطهم (الأموال) في البنك".

وتابع: "الناس بنت ومبتأجرش لأن مفيش فلوس، وحرام نحط فلوسنا يا مصريين في مباني مش هتتسكن"، مضيفا: "التحدي اللي قدامنا إني أعمل شقق إيجار".

المصدر: "صدى البلد"