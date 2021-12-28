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"سانا": حاجز للجيش السوري يعترض 5 آليات للجيش الأمريكي بريف الحسكة

أخبار العالم العربي

Reuters
آليات للجيش الأمريكي في سوريا
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أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الثلاثاء، بأن حاجزا للجيش السوري اعترض رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 5 آليات، بعد محاولته الدخول إلى قرية الدردارة بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

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سانا: الجيش السوري يعترض رتلا لقوات أمريكية بريف الحسكة
سانا: الجيش السوري يعترض رتلا لقوات أمريكية بريف الحسكة

وكانت الوكالة الرسمية قالت إن حاجزا للجيش السوري اعترض قبل يومين رتلا لقوات الجيش الأمريكي في محيط تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، وأجبره على التراجع والمغادرة.

وفي الـ 18 من الشهر الحالي اعترض حاجز آخر للجيش السوري رتلاً من 5 عربات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي خلال محاولته العبور من قرية منسف تحتاني بريف تل تمر بشمال غرب الحسكة وأجبره على مغادرة المنطقة.

المصدر: "سانا"

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