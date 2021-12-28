السفارة السعودية بالرباط: تمديد تعليق رحلات السعوديين إلى المغرب
Reuters
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أعلنت السفارة السعودية في الرباط أن السلطات المغربية قررت تمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين السعوديين من وإلى المغرب.
ونشرت السفارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" تنويها قالت فيه إن السلطات المغربية قررت تمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة.
وأوضحت السفارة أن القرار يسري حتى 31 من يناير المقبل، بدلا من 30 من الشهر الجاري.
#تنويه_اليوم تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية احاطة جميع المواطنين السعوديين الكرام بأن السلطات المغربية قررت تمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين من والى المغرب حتى 31 يناير 2022م، pic.twitter.com/Y5x6NwodC7— السفارة في المغرب (@KSAembassyMA) December 28, 2021
المصدر: "سبوتنيك"
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