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السفارة السعودية بالرباط: تمديد تعليق رحلات السعوديين إلى المغرب

أخبار العالم العربي

السفارة السعودية بالرباط: تمديد تعليق رحلات السعوديين إلى المغرب
Reuters
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أعلنت السفارة السعودية في الرباط أن السلطات المغربية قررت تمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين السعوديين من وإلى المغرب.

ونشرت السفارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" تنويها قالت فيه إن السلطات المغربية قررت تمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة.

وأوضحت السفارة أن القرار يسري حتى 31 من يناير المقبل، بدلا من 30 من الشهر الجاري.

المصدر: "سبوتنيك"

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