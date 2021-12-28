وزارة الاتصالات اللبنانية: وقف العمل بقرارات مضاعفة سرعة الإنترنت

أعلنت وزارة الاتصالات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، وقف العمل بقرارات مضاعفة سرعة الإنترنت، وذلك في ظل عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان: "تضطر وزارة الاتصالات مرغمة إعلام المشتركين لديها بأنه وفي ظل عدم انعقاد مجلس الوزراء، وابتداء من 1/1/2022 سيتوقف العمل بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء سابقا، والمتعلقة بمضاعفة سرعة الإنترنت للاشتراكات ذات السرعة المحددة دون سقف استهلاك، وبمضاعفة حجم الاستهلاك للاشتراكات ذات حجم استهلاك محدود".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"