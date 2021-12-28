وزارة الاتصالات اللبنانية: وقف العمل بقرارات مضاعفة سرعة الإنترنت
Reuters
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أعلنت وزارة الاتصالات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، وقف العمل بقرارات مضاعفة سرعة الإنترنت، وذلك في ظل عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان: "تضطر وزارة الاتصالات مرغمة إعلام المشتركين لديها بأنه وفي ظل عدم انعقاد مجلس الوزراء، وابتداء من 1/1/2022 سيتوقف العمل بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء سابقا، والمتعلقة بمضاعفة سرعة الإنترنت للاشتراكات ذات السرعة المحددة دون سقف استهلاك، وبمضاعفة حجم الاستهلاك للاشتراكات ذات حجم استهلاك محدود".
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
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