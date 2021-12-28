قائد الجيش السوداني يتلقى اتصالا من وزير الخارجية السعودي

ذكرت الخرطوم أن وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، أكد لقائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعم المملكة لاستقرار السودان.

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وافادت وكالة "سونا" السودانية الرسمية، الثلاثاء، بأن البرهان "تلقى اليوم اتصالا هاتفيا" من الأمير فيصل "تم فيه التأكيد على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات السودانية السعودية، ودعم المملكة لأمن واستقرار السودان".

وبدوره، أكد البرهان، حسب البيان، "دعم السودان لمواقف المملكة العربية السعودية، ممتدحا التطور المضطرد الذي تشهده علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات".

وأشاد البرهان "بالعلاقات الراسخة والقوية بين الخرطوم والرياض بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".

ومر السودان بانقلاب عسكري جديد حيث أعلن البرهان، يوم 25 أكتوبر، حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد، بعدما تم إيقاف معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة، فيما تصاعدت الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.

وحاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الذي كان بين الموقوفين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه، كما تم تشكيل مجلس سيادة جديد وعين البرهان رئيسا له، إلا أن هذه الخطوات لم تخفف من موجة الاحتجاجات الداخلية والانتقادات الدولية.

وفي 21 نوفمبر أبرم قادة الجيش مع حمدوك اتفاقا عاد بموجبه إلى رئاسة الحكومة خلال مرحلة انتقال سياسي من المتوقع استمرارها حتى 2023 وستتقاسم السلطة مع العسكريين.

المصدر: "سونا" + وكالات