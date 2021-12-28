مجلس النواب الليبي يعلق جلسته التي تبحث آليات لجنة "خارطة الطريق" إلى الأسبوع المقبل

قرر مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء تعليق جلسته المنعقدة قبل قليل في مدينة طبرق شرقي البلاد، إلى الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، انطلاق جلسة للمجلس، تبث مباشرة على الهواء.

وأوضح بليحق في بيان أن الاجتماع تناول "آليات عمل لجنة خارطة الطريق لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة، للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات وفقًا لإرادة الشعب الليبي من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية والتواصل مع كل الجهات والأطراف المعنية".

ناصر حاتم

المصدر: RT