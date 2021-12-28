الرئاسة التونسية: إيطاليا تتفهم وتدعم "مسار الإصلاحات" الذي رسمه الرئيس سعيد

أفادت الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أكد تفهم ودعم بلاده لمسار "الإصلاحات" الذي رسمه الرئيس التونسي قيس سعيد.

وجاء في بيان الرئاسة أن سعيد استقبل دي مايو اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، وأعلن الأخير "تمسّك الحكومة الإيطالية بعلاقات الصداقة والتعاون مع تونس"، مؤكدا على أن إيطاليا "تتفهم مسار الإصلاحات الطموح الذي وضعه رئيس الجمهورية وتدعمه".

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن بلاده "تحركت لدى الشركاء وصندوق النقد الدولي من أجل التأكيد على ضرورة دعم تونس لتخطي الظرف الاقتصادي الذي تمر به والذي ازداد حدة بسبب الوضع الصحي".

من جهته، شدد الرئيس التونسي على أنه اتخذ التدابير الاستثنائية وما تلاها من قرارات "في إطار حرصه على الاضطلاع بدوره كاملا لحماية الدولة التونسية".

وأضاف سعيد أن بلاده "تعوّل، في المقام الأول، على قدراتها الوطنية لتجاوز الظرف الراهن ولكنها تتطلع، أيضا، إلى تفهّم ودعم الشركاء التقليديين من هياكل دولية مانحة ودول صديقة، ومن بينها إيطاليا".

المصدر: RT