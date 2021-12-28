محكمة أردنية تدين مستثمرا عربيا بتهريب منشطات جنسية وعسل منشط إلى المملكة

قضت محكمة أردنية بحبس مستثمر عربي 3 سنوات بعد إدانته بتهريب منشطات جنسية وعسل منشط إلى المملكة.

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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن مستثمرا عربيا (لم تحدد جنسيته) لجأ إلى تهريب تلك المواد، بالتعاون مع موظف حكومي يعمل على أحد المعابر الجوية الأردنية واستثمر وظيفته بشكل مخالف للقانون، إضافة إلى طالب جامعي.

وأوضحت "بترا" أن موظفا حكوميا أبلغ مستثمرا عربيا بطريقة مخالفة للقانون، إمكانية إدخال منشطات جنسية وعسل منشط من تركيا دون أن تخضع هذه المواد للرسوم الجمركية والفحوصات الصحية المقررة لذلك.

وأشارت الوكالة إلى أن الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان دانت الموظف الحكومي بجريمة جنحة استثمار الوظيفة وقررت سجنه لمدة عام واحد.

كما قررت حبس المستثمر لمدة 3 سنوات وغرامة قيمتها 1500 دينار، بتهمة إدخال مواد منشطة جنسيا وعسلا منشطا لم تخضع للقوانين الأردنية أو الفحوصات الصحية المحددة في مثل تلك الحالات.

أما الطالب الجامعي فقد غرمته المحكمة بمبلغ ألف دينار، وذلك بعد أن قام بتسويق المنشطات الجنسية والعسل الذي حصل عليه من الموظف الحكومي والمستثمر العربي وقام ببيعها عبر صفحة موجودة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

المصدر: "بترا"