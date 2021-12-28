السعودية: لن ندخر جهدا في حماية أراضينا وسلامة مواطنينا وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه الحوثيين

أكدت السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها "لن تدخر جهدا في حماية أراضيها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها"، وفق ما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية.

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وبحسب الإخبارية، اعتبرت السعودية أن "استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب ويجب محاسبة مرتكبيها"، مشددة على أنه "يتعين على مجلس الأمن وقف تهديد ميليشيا الحوثي للسلم والأمن الدوليين".

ورأت المملكة أن غياب الإجراءات الصارمة سيسمح لجماعة "أنصار الله" الحوثية "بمواصلة أعمالها الإرهابية"، مطالبة مجلس الأمن بـ"تحمل مسؤولياته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم".

المصدر: "الإخبارية"