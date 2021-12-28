لبنان.. توقيف مطلوبين خطيرين بجرائم سلب وسرقة

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني عن توقيف مطلوبين اثنين خطيرين متهمين بجرائم سلب وسرقة، وتسليمهما إلى الجهة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.

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وفي بيان لها، قالت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي: "في إطار ملاحقة وتتبّع المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتسليمهم إلى المراجع المختصّة، وبخاصة أولئك المتورطين في جرائم سلب وسرقة، وبعد أن وردت معلومات إلى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي عن تواجد مطلوب خطير، في سهل بلدة سعدنايل، يدعى: ع. ش. (من مواليد عام ١٩٨٦، سوري) قامت قوّة من المفرزة المذكورة برصده، وتمكّنت من توقيفه في عملية خاطفة. مع العلم أنّه دائم الحذر في تنقّلاته. وتبين أنّ بحقّه عدّة مذكّرات قضائية، بجرائم سلب، سرقة، سرقة دراجات آلية".

مطلوبان خطيران بجرائم سلب وسرقة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع #قوى_الأمن — قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 28, 2021

وأضاف البيان "كذلك، أوقفت دورية من المفرزة المذكورة في مدينة زحلة مطلوب آخر بجرم سلب يدعى: ع. ي. (من مواليد عام ١٩٧٩، لبناني)، وسُلِّمَ الموقوفان الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".

المصدر: RT