السيسي يعلق على صور عرضها وزير النقل ويكشف عما يتمناه "يوم القيامة"

علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على صور عرضها وزير النقل، كامل الوزير، لهيئة السكك الحديدية والعربات والجرارات المتواجدة.

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وقال السيسي على هامش افتتاحه عدد من المشروعات: "عاوز أقولكم على حاجة فيه فرق بين العربات والجرارات الصالحة والجديدة.. وده ليه عشان ميعطلش وهو ماشي ويدي الخدمة المطلوبة ليه .. لو قولت لكامل قولي الـ 450 جرار دول فيه منهم أد أيه كجديد، ممكن يبقى النصف".

وأضاف الرئيس المصري: "يعني الجرار اللي ممكن أقول أن فيه جدارة في استخدامه 250 والباقي كويس يمشي بس يعطل .. مترضوش علينا كده ولا على بلدكم كده .. ومترضاش باقل من كده" .

وأكد السيسي، أن مسؤولية الدولة مشتركة بين الجميع، متابعا: "كلنا مع بعض، أنا أجري وأنتوا تجروا معايا، غير كدا مش هينفع..لما نعمل كل حاجة مضبوط البلد هتبقى مضبوطة".

وتابع السيسي: "يا كامل متقربش من التذكرة إلا لما تعمل إيه؟"، وأجابه "الوزير" قائلًا: "تجدد كل العربيات وتبقى جديدة وتقدم خدمة متميزة".

وقال السيسي: "أنا بقول الكلام ده ليه؟.. عشان بعدين يقولك إيه طب بس التسعير، وحد بردو يقول طب ما تسيب كامل (وزير النقل) يشيلها يعني، أو سيب دولة الرئيس يشيلها، لأ أنا عايز يوم القيامة ربنا يشيّلني كل حاجة عملتها".

المصدر: المصري اليوم + صدى البلد