وسائل إعلام: اعتقال قائد الحرس الرئاسي في الصومال بتهمة تورطه في محاولة انقلاب

أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم الثلاثاء، باعتقال قائد الحرس الرئاسي، حسن عدن دييس، بتهمة تورطه في محاولة انقلاب في البلاد.

وكشفت صحيفة "صومالي غارديان" الناطقة باللغة الإنجليزية أن إلقاء القبض على دييس تم بعد أن أرسل قوات إلى مكتب رئيس الوزراء بهدف الاستيلاء عليه، فيما وصفه مسؤولون حكوميون بـ "محاولة انقلاب فاشلة" دبرها رئيس الدولة، محمد عبد الله فرماجو.

وكان قائد الجيش الصومالي، أودوا يوسف راجي، أقال حسن عدن دييس من منصبه قبل أن يأمر باعتقاله بسبب تلقيه تعليمات من الرئيس فرماجو بالقيام بالاستيلاء العسكري على مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي. وكان رئيس الدولة قد اتهم روبلي بنهب الأراضي العامة التابعة لخفر السواحل قبل ساعات.

وبحسب الصحيفة فقد تم اختيار العقيد أحمد جيل قائدا جديدا للحرس الرئاسي، وذلك بعد يوم من وصول الصراع على السلطة في القيادة الصومالية ذروته.

وأمس الاثنين طلب وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور من القوات المسلحة دعم مطاردة منظمي "الانقلاب الفاشل" وحثهم على البدء في تلقي الأوامر من مكتب رئيس الوزراء، وليس من الرئيس فرماجو.

المصدر: "صومالي غارديان"