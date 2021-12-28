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مراسلنا: سماع دوى انفجار في بلدة جنتا المحاذية للحدود السورية في سلسلة جبال لبنان الشرقية (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

مراسلنا: سماع دوى انفجار في بلدة جنتا المحاذية للحدود السورية في سلسلة جبال لبنان الشرقية (فيديوهات)
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أفاد مراسل RT بسماع دوى انفجار في بلدة جنتا المحاذية للحدود السورية في سلسلة جبال لبنان الشرقية.

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وتداولت صفحات إخبارية محلية مقطع فيديو قالت إنه يعود لهذا الانفجار، فيما أشار موقع "لبنان 24" إلى أن الانفجار ناتج عن تفجير ذخائر قديمة.

يتبع..

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