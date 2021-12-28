مراسلنا: سماع دوى انفجار في بلدة جنتا المحاذية للحدود السورية في سلسلة جبال لبنان الشرقية (فيديوهات)

أفاد مراسل RT بسماع دوى انفجار في بلدة جنتا المحاذية للحدود السورية في سلسلة جبال لبنان الشرقية.

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وتداولت صفحات إخبارية محلية مقطع فيديو قالت إنه يعود لهذا الانفجار، فيما أشار موقع "لبنان 24" إلى أن الانفجار ناتج عن تفجير ذخائر قديمة.

الإنفجار وقع في جرود بلدة #جنتا ولم تعرف أسبابه حتى اللحظة pic.twitter.com/k5L89li0Yv — AKhbar Beirut - أخبار بيروت (@Akhbarbeirut) December 28, 2021

فيديو جديد للإنفجار الذي قيل إنه في جرود بلدة جنتا pic.twitter.com/cnyHIoPaU9 — هنا لبنان (@thisislebnews) December 28, 2021

يتبع..