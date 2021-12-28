 
مباشر

السيسي يمازح وزير ووزيرة مصرية ويصف حالتهما بـ "اكتئاب دائم" (فيديو)

أخبار العالم العربي

السيسي يمازح وزير ووزيرة مصرية ويصف حالتهما بـ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s25k

مازح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير المالية قائلا: " والله العظيم الدكتور معيط في حالة اكتئاب دائم .. هنخلص عليه من اللي بنعمله فيه".

إقرأ المزيد
السيسي يتحدث عن
السيسي يتحدث عن "خطر كبير"

وأضاف السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح أعمال التوسعات والتطوير بمصنع كيما للأسمدة بأسوان، قائلاً: "والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أيضاً .. بابتسامة لطيفة وخلاص مفيش شغل .. انت هتموتنا يعني ولا ايه!".

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بدء فعاليات افتتاح مشروعات مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، والتي انطلقت بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ويقوم الرئيس السيسي، بتفقد محطة سكك حديد أسوان ، حيث يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.

المصدر: صدى البلد

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا